“عقيل”: تفكيك المليشيات مرتبط بجدية المجتمع الدولي في مساعدة السلطة الجديدة

أكد الكاتب السياسي عزالدين عقيل، أن المجتمع الدولي مطالب أخلاقيا وقانونيا، بتمكين السلطة الليبية الجديدة من المساعدة الجدية، لتتمكن من حسم ملف القوى الأجنبية والمليشيات.

وقال عقيل في تصريحات ل”إرم نيوز”: “إن نجاح السلطة الجديدة في تحدي إخراج المرتزقة وإنهاء الميليشيات يترتب على مدى جدية المجتمع الدولي عمليا في حماية الحكومة من السلاح المنفلت، والجماعات الميليشيوية، وإخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسات”.

وأضاف “مع بقاء الجماعات المسلحة، فلن تكون هناك مصالحة وطنية، ولا عودة للنازحين، فكل ذلك مرهون بنزع السلاح وتفكيك الميليشيات وخروج المرتزقة”.

وتابع مقللا في هذا الصدد من أهمية دور تركيا “تركيا ملتزمة بأوامر غربية وأوروبية، وإن جاءها الأمر، ستسحب قواتها من ليبيا، فإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون لها دور في ذلك”.