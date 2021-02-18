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الجطلاوي: لن نفتح الطريق الساحلي قبل الحصول على تعويضات بـ 2.5 مليون دينار

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

حمل أحد قيادات مليشيات مصراتة، تهامي الجطلاوي، مسؤولية عدم فتح الطريق الساحلي لحكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراح قائلا” إن الوفاق هي من تعطل فتح الطريق بسبب عدم صرف حقوقهم “

وكشف الجطلاوي، في تصريح صحفي أن السبب في عدم فتح الطريق الساحلي هو عدم دفع المرتبات والتعويضات التي تبلغ قيمتها  2 مليون ونصف دينار، مؤكدا أن الوفاق لم تدفع حتى الآن ولم تعطى أي وعود بالدفع.

وطالب الجطلاوي، بدفع المرتبات أولا ومن ثم تفتح الحكومة الطريق .

وأفاد الجطلاوي، بأن الحكومة طالبتهم بفتح الطريق ومن ثم تصرف لهم التعويضات، وهم رفضوا أي فتح دون الحصول على التعويضات للجرحى والقتلى والشباب

جدير بالذكر أن مليشيات تابعة لحكومة الوفاق قامت بإغلاق مداخل ومخارج مدينة مصراته احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم المتأخرة .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • مجموعة من اللصوص والبلطجية…هؤلاء هم الطوار الاشاوس…في سبيل المال يعطلون مصالح الشعب ….انشاءالله العصا قريبا تأتي اليكم لتكسر رؤؤسكم و ظهوركم كما كسرتم ليبيا ياخونة ياعبيد المال لعنة الله عليكم وعلي ثورتكم السودا النودا….

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