الجطلاوي: لن نفتح الطريق الساحلي قبل الحصول على تعويضات بـ 2.5 مليون دينار

حمل أحد قيادات مليشيات مصراتة، تهامي الجطلاوي، مسؤولية عدم فتح الطريق الساحلي لحكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراح قائلا” إن الوفاق هي من تعطل فتح الطريق بسبب عدم صرف حقوقهم “

وكشف الجطلاوي، في تصريح صحفي أن السبب في عدم فتح الطريق الساحلي هو عدم دفع المرتبات والتعويضات التي تبلغ قيمتها 2 مليون ونصف دينار، مؤكدا أن الوفاق لم تدفع حتى الآن ولم تعطى أي وعود بالدفع.

وطالب الجطلاوي، بدفع المرتبات أولا ومن ثم تفتح الحكومة الطريق .

وأفاد الجطلاوي، بأن الحكومة طالبتهم بفتح الطريق ومن ثم تصرف لهم التعويضات، وهم رفضوا أي فتح دون الحصول على التعويضات للجرحى والقتلى والشباب

جدير بالذكر أن مليشيات تابعة لحكومة الوفاق قامت بإغلاق مداخل ومخارج مدينة مصراته احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم المتأخرة .

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