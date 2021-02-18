غرازيانو: أنقرة وموسكو تعملان خارج العلاقات الدولية في ليبيا

قال رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي كلاوديو غرازيانو، إن أنقرة وموسكو تشكلان مشكلة في ليبيا وتعملان خارج إطار العلاقات الدولية في ليبيا، وخارج قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف غرازيانو في تصريحات لصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، أن أوروبا اخفقت في الوقت الذي كان مناسبا، في توفير استجابة داعمة لعملية بناء السلام في ليبيا بوسعها تجنب التدخلات الخارجية، وأن الفراغ الذي تركه المجتمع الدولي ملأته جهات فاعلة مثل تركيا وروسيا والتي لم تتبع جميع قواعد المجتمع الدولي وخلقت جمودا في البلاد.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي “أضاع في الماضي فرصة أن يكون أكثر حضورا وأكثر حزما وفاعلية في السيناريو الليبي الذي يخوض أزمة منذ عشر سنوات بعد سقوط النظام السابق”.

وأضاف “لقد عايشت هذه الأزمة منذ ولادتها في عام 2011 كنتيجة (لثورات) الربيع العربي، أزمة عامة أحدثت تغييرات قوية، حتى في حلف شمال الاطلسي”، مضيفا “إنها الأزمة الأخطر منذ عقود لأنها مرتبطة بأزمة أكثر شمولا في منطقة الساحل والتي تضغط بصورة مباشرة على الوضع في ليبيا”.

وأكد رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، أن المهمة الملموسة الوحيدة التي قدمها الاتحاد الأوروبي لليبيا هي عملية إيريني، والتي تعتبر أهم عمليات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ حظر الأسلحة، وفق قوله.

يذكر أن كلاوديو غرازيانو رئيس سابق لهيئة الأركان القوات الإيطالية وترأس البعثة العسكرية الإيطالية والطبية الموجودة في مصراتة، وهو قائد سابق لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.