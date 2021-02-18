الغرياني: الخطاب الديني بعد 2011 كان له تأثير كبير على السياسيين والسفراء

اعترف المفتي المعزول الصادق الغرياني، بأن الخطاب الديني بعد فبراير 2011، كان له تأثير كبير على السياسيين والسفراء والدول، قائلا : ” كان يعول عليه كثيراً لإصلاح الأحوال “.

وأوضح الغرياني، في ظهور إعلامي جديد، أن الغرب عندما شعر بخطورة الخطاب الديني وتأثيره على القاعدة قام بتشويهه وشيطنته، وسلطوا عليه القنوات الفضائية والإعلام الذي وصفه بـ” الفاسد المأجور”، لأنهم يريدون خطابًا دينيًا كما تريده أمريكا والدول الغربية.. على حد قوله . وأضاف الغرياني، أن الخطاب الدينى أصبح غير فعال بسبب تدخل الغرب، وتغير المفاهيم لدى الناس، بحجة فصل الدين عن السياسية، مشيرا إلى أن الخطاب الديني الآن انصرف عن هذه القضايا المصيرية التي تهم الأمة، مضيفا أن الغرب لا يريد لهذا البلد أن يرتفع أمرها، بل يريدون أن تبقى تحت الهيمنة الأجنبية .

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