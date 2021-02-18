إتلاف شحنة عصير برتقال واردة من صربيا في الخمس

أعلن مركز الرقابة على الأغذية، اليوم الخميس، إتلاف أكثر من 2592 «ستيكة» من شحنة عصير برتفال واردة من صربيا إلى مصراتة.

وأرجع المركز إعدام هذه الشحنة العصير «من ماركة برافو»، إلى تجاوزها نصف مدة الصلاحية، وقرب انتهائها، حسب بيان على صفحة المركز في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولفت البيان إلى أن الرفض مقتصر على كمية محددة مميزة برقم تشغيلة معين وبلد مصدر هو صربيا، «لكن باقي المتداول (من الماركة) بالسوق صالح للاستهلاك الآدمي».

وقبل أربعة أيام، أعدم الجهاز كمية من العصير الواردة إلى ميناء مصراتة، من الماركة نفسها، بسبب «تغير في اللون والطعم والرائحة والقوام ووجود شوائب».

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