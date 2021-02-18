تفاصيل لقاء المنفي مع يان كوبيش في طرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي، اليوم الخميس، بمدينة طرابلس المبعوث الاممي الخاص لدي ليبيا يان كوبيش، والأمين العام المساعد ومنسق البعثة ريزدون زينينغا والأمينة العامة المساعدة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون.

وهنأ المبعوث الأممي رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه على انتخاب قائمتهم في عملية شفافة وواضحة أمام جميع المتابعين المحليين والدوليين من خلال أعضاء لجنة الحوار التي ضمت مختلف أطياف الشعب الليبي.

وأكدت البعثة أنها ستقدم كل الدعم لضمان انعقاد جلسة مجلس النواب واعتماد المجلس الرئاسي والحكومة لاستلام مهامهم ومباشرة أعمالهم.

من ناحية أخرى أكد دعم البعثة الفني لضمان نجاح الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر من العام الجاري وأن العمل سيكون مستمر ومشترك للوصول إلى الانتخابات وتحقيق جميع الاستحقاقات المطلوبة.

ورحب المنفي، بالمبعوث الأممي الجديد لدي ليبيا وشكر تعاونه متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة، كما قدم المنفي الشكر للسيدة ستيفاني المبعوثة السابقة لدي ليبيا على ما أنجزته في الفترة السابقة رغم الظروف الصعبة.

وأكد المنفي، على المهام الأساسية للمجلس والتي من أهمها مواصلة المسار العسكري عن طريق متابعة أعمال لجنة 5+5 ودعمها وتأييدها وتوحيد كافة المؤسسات في الدولة الليبية وخاصة المؤسسات السيادية والسعي إلى مصالحة وطنية حقيقية ودعم مسار 13 بين مجلس النواب ومجلس الدولة.