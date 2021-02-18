طقس ليبيا.. تقلبات جوية متوقعة خلال أيام

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، ستشهد ميل الطقس للاعتدال نهارا علي أغلب مناطق البلاد، بينما تبقى الحرارة منخفضة نسبيًا على مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

وقال المركز في بيان: بالنسبة لـ”رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة”، ستكون السماء صافية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17- 23) درجة مئوية.

وأضاف: بالنسبة لـ”الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده”، مازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، وتبدأ السحب الممطرة بالانقشاع بداية من صباح يوم الغد، والرياح غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تقل سرعتها يوم الغد، ودرجات الحرارة القصوى: منخفضة نسبيًا حيث تتراوح ما بين (14 – 19) درجة مئوية ولا تتجاوز (11) درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

وأردف: بالنسبة لـ”الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة”، ستكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18- 23) درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

وتابع المركز: بالنسبة لـ”الكفرة- السرير- تازربو”، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 19) درجة مئوية.

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