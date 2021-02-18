مجلس النواب يدين تفجير سبها.. ويصفه بـ”العمل الإرهابي”

أدان مجلس النواب استهداف المدنيين بمدينة سبها، خلال احتفالهم بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير، والذي راح ضحيته طفلان، وعدد من الجرحى.

وأصيب نحو 20 شخصًا، تراوحت حالاتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة، مساء أمس الثلاثاء؛ إثر سقوط قذيفة هاون، على أحد أكبر الأحياء السكنية، ذات الكثافة السكانية وسط المدينة.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس يطالب كافة الأجهزة الأمنية بضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، واصفًا الجريمة بـ”العمل الإرهابي الجبان”.

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