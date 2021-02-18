الإفريقية تعلن فتح المجال الجوي بين مطاري معيتيقة والقاهرة

أعلن مسؤول بشركة الخطوط الجوية الإفريقية، الخميس، فتح المجال الجوي المباشر بين مطاري معيتيقة في طرابلس ومطار القاهرة بعد توقف دام سبع سنوات.

وأكد أمين سر مجلس إدارة شركة الخطوط الإفريقية ميلاد قشوطة، في تصريحات لصحيفة فواصل، فتح المجال الجوي بين مطاري القاهرة وامعيتيقة، مشيرا إلى أن الخطوط الإفريقية ستكون أولى الشركات التي ستستأنف رحلاتها في الأيام القريبة القادمة إلى مطار القاهرة.

واتفقت “اللجنة المكلفة بمتابعة الملف الليبي” في الحكومة المصرية، مع وفد ضم أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في سبتمبر من العام الماضي على معالجة العقبات التي تحول دون تنقل مواطني الدولتين في البلدين الشقيقين، بما فيها النقل الجوي، وكذلك انسياب الحركة الطبيعية للتجارة بينهما، بما يحقق مصلحة البلدين.

والإثنين الماضي استقبل وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، وفد مصري، برئاسة السفير محمد ثروت مدير مكتب وزير الخارجية، لبحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية، ومختلف موضوعات تفعيل العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وكانت القاهرة قد أغلقت سفارتها في العاصمة طرابلس عقب اقتحام مسلحين ليبيين لمقرها، في يناير 2014، واختطافهم عدداً من أعضاء طاقم السفارة مما دفع القاهرة إلى سحب بعثتها الدبلوماسية من ليبيا.

ومن جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي، إن مصر بذلت جهودا متواصلة في رعاية العملية السياسية الليبية واتفاق وقف إطلاق النار، واختيار سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدا أن مصر ستظلّ منخرطة بقوة في الشأن الليبي لأجل مصلحة الليبيين أنفسهم لأنها لا تحمل أي أطماع.