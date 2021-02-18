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“المنفي” يؤكّد للبعثة التزامه بدعم المسار العسكري والمصالحة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت البعثة الأممية في ليبيا، أنها ستقدم كل الدعم اللازم؛ لضمان انعقاد جلسة مجلس النواب لاعتماد المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة؛ ليتمكنوا من مباشرة عملهم.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، المبعوث الأممي يان كوبيش، والأمين العام المساعد، ومنسقة البعثة، في طرابلس.

وشدّد “كوبيش” على دعم البعثة الفني لضمان إنجاح الانتخابات، المُزمع عقدها في 24 ديسمبر من هذا العام، وتحقيق كافة الاستحقاقات المطلوبة لتحقيق ذلك.

من جانبه، أشار “المنفي”، خلال المباحثات، إلى أبرز مهام المجلس الرئاسي، خلال هذه المرحلة، وضرورة الالتزام بها، والمتمثلة في دعم المسار العسكري ومتابعة عمل لجنة “5+5″، المسؤولة عن هذا المسار، إضافة إلى توحيد المؤسسات السيادية، وتحقيق المصالحة التي طالما شدّد على أهميتها للمّ شمل الليبيين قُبيل الذهاب إلى الانتخابات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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