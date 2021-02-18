دبيبة للسيسي: نتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر

قال رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة، إن ليبيا تتطلع إلى «إقامة شراكة شاملة مع مصر؛ بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية، خاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح».

جاء ذلك خلال محادثاته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، صباح اليوم الخميس، حسب بيان الناطق باسم الرئاسة المصرية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأعرب دبيبة عن «تقدير الجهود المصرية في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين، وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة».

من جانبه؛ رحب السيسي بدبيبة، مجددا التهنئة للسلطة الليبية الجديدة لحصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، «بما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد علي نحو يرفع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات».

السيسي: مصر مستعدة لتقديم خبراتها إلى الليبيين

وشدد السيسي على «حرص مصر للاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته».

وأكد أن المرحلة الحالية «تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود أبنائها لترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءاً باستعادة الأمن، ومروراً بتثبيت أركان الدولة، ثم وصولاً إلى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي».

ولفت إلى «استعداد مصر الكامل لتقديم كافة خبراتها وتجربتها في خدمة الليبيين، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح، وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار».

وأضاف البيان أن اللقاء شهد «استعراض الجهود الليبية خلال الفترة المقبلة لقيادة المرحلة الانتقالية، وآفاق التعاون والتنسيق بين البلدين لمساندة الجانب الليبي، حيث تم التوافق على تبادل الزيارات على مستوى المسئولين التنفيذيين لنقل الخبرة والتجربة إلى الجانب الليبي، والتشاور بشأن كافة القطاعات التي سيتم التعاون فيها، خاصةً على مستوى الخدمات واستعادة الأمن، إلى جانب التعاون الاقتصادي، وكذا تأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات».

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