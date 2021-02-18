الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة في مناطق الشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس للاعتدال اليوم الخميس على غالبية مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة ستبقى منخفضة نسبيا على مناطق الشمال الشرقي، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

ففي رأس اجدير – سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي، السماء صافية، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية.

أما الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة، فالطقس ما زال مهيأ لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح غربية ثم شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

بينما الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة مئوية.

وعلى الكفرة – السرير – تازربو، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و19 درجة مئوية.

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