خبير عسكري: أردوغان بتوجهاته العثمانية الجديدة يسعى لتحويل ليبيا إلى ساحة تدريب للإرهابيين

ليبيا – قال الخبير العسكري الليبي محمد الزيني إن تركيا لديها قواعد عسكرية في مصراتة وسيدي بلال في غرب طرابلس والوطية، بالإضافة إلى قرابة 20 ألف مرتزق من المسلحين.

الزيني وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الأربعاء أوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول من خلال تثبيت وجوده في ليبيا إلى تحويلها إلى ورقة للضغط على أوروبا لابتزاز السلطة الجديدة، كما يفعل باللاجئين السوريين في أوروبا.

وأشار إلى أن أردوغان بتوجهاته العثمانية الجديدة يسعى لتحويل ليبيا إلى ساحة تدريب للإرهابيين، كوسيلة لتهديد دول الجوار، ضمن مخططاته للسيطرة على ثروات شرق المتوسط عبر نشر الفوضى.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية