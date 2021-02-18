شركة الكهرباء تعلن ارتفاعا كبيرا في طرح الأحمال يصل إلى 5 ساعات

ارتفعت عدد ساعات طرح الأحمال بشكل كبير لتصل إلى 5 ساعات في المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية، مقارنة بالأيام الماضية التي كانت شهدت تخفيف طرح الأحمال بشكل تام في بعض الأيام.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، في نشرتها عن طرح الأحمال اليومية، أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي والشرقي يبلغ اليوم الخميس من 4 إلى 5 ساعات.

ونبهت الشركة على ضرورة مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة، والتواصل مع الأرقام التابعة لها في حال زيادة عدد الساعات عن المعلن.

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