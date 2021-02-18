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المنفي يشيد بالدور التونسي في حل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، بمدينة طرابلس، سفير الجمهورية التونسية في ليبيا أسعد العجيلي.

وفي بداية اللقاء هنأ السفير التونسي، رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه على انتخاب قائمتهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم المقبلة لتوحيد مؤسسات الدولة من أجل الخروج بها إلى الانتخابات المستحقة في 24 ديسمبر المقبل.

وناقش اللقاء سُبل التعاون بين ليبيا وجمهورية تونس والتأكيد على الترابط بين الدولتين الشقيقتين وعلى الدور الإيجابي لتونس في دعم المسار السياسي في ليبيا.

وأكد المنفي على التواصل المستمر بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالدور التونسي في حل الأزمة الليبية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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