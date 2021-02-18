السيسي يلتقي دبيبة في القاهرة.. وعودة الطيران الليبي لمصر

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، مباحثات مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة الذي يزور القاهرة للمرة الأولى منذ انتخابه رئيسا للحكومة قبل أسبوعين.

وتناولت المباحثات تطورات العملية السياسية في ليبيا خلال المرحلة المقبلة وحتى إجراء الانتخابات على المناصب السيادية والتنفيذية نهاية العام الجاري.

حضر المباحثات رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وعبر دبيبة عن تطلع بلاده إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية الملهمة، التي تحققت خلال السنوات الماضية خاصةً فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح.

وشدد الرئيس السيسي على حرص مصر على الاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته، وأن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءاً باستعادة الأمن، ومروراً بتثبيت أركان الدولة، وصولاً إلى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي.

كما أكد السيسي استعداد مصر لتقديم خبراتها وتجربتها في خدمة الشعب الليبي، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن اللقاء شهد استعراض الجهود الليبية خلال الفترة المقبلة لقيادة المرحلة الانتقالية، وآفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمساندة الجانب الليبي في المسئولية التاريخية في تلك الفترة.

وخلال المباحثات تم التوافق على تبادل الزيارات على مستوى المسؤولين التنفيذيين لنقل الخبرة والتجربة إلى الجانب الليبي والتشاور بشأن كافة القطاعات التي سيتم التعاون فيها، خاصةً على مستوى الخدمات واستعادة الأمن، إلى جانب التعاون الاقتصادي وكذا تأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات، وفقا لراضي.

الخطوط الجوية الليبية

ويأتي ذلك فيما أعلن رئيس سلطة الطيران المدني أشرف نوير أن الخطوط الجوية الليبية سوف تستأنف رحلاتها الجوية لمصر، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عام.

وأضاف أن سلطة الطيران المدني صدقت على استئناف الرحلات الجوية وجداول التشغيل.

وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني أن عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية مع مصر سوف يبدأ من الخميس انطلاقا من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، حيث تصل أول رحلة عصر الخميس على أن تتبعها الأسبوع المقبل رحلات من مطار معيتيقة بطرابلس إلى برج العرب.