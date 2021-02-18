عاجل// السيسي: مصر مستمرة في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة، اليوم الخميس، في القاهرة إن مصر مستمرة في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده وتثبيت دعائم السلم

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