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عاجل// السيسي: مصر مستمرة في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة، اليوم الخميس، في القاهرة إن مصر مستمرة في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده وتثبيت دعائم السلم

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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