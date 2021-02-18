الشيباني يطلع الدبيبة على مطالب أهالي تاورغاء

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، اليوم الخميس، إنه التقى رئيس الحكومة الجديد عبدالحميد الدبيبة بصحبة عدد من نواب الدائرة التاسعة، موضحا أنه تم استعراض خطة عمل الحكومة وأولوياتها للمرحلة القادمة وآليات تولي المناصب.

وأضاف الشيباني في تصريحات صحفية أن الدبيبة أكد خلال اللقاء على ضرورة التنسيق والتفاهم بين النواب في دوائرهم الانتخابية لاختيار كوادر المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن تاورغاء عانت الكثير ولابد أن تعطى حقها.

وأوضح الشيباني أن اللقاء تطرق إلى العديد من النقاط الملحة والعاجلة لأهالي تاورغاء كجبر الضرر، والتعويض عن المساكن المدمرة، وبناء مساكن جاهزة، والبنية التحتية للمدينة بما يساعد في إخلاء المخيمات وعودة الناس إلى ديارهم، لافتا إلى أن الدبيبة تعهد بالعمل على انجاز كل الاستحقاقات.

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