طبي طبرق يستقبل 23 حالة هجرة غير نظامية مصابة بحادث سير

استقبل مركز طبرق الطبي فجر اليوم الخميس 18 فبراير 2021، عدد 23 مهاجراً غير نظامي لقى مصرع عدد منهم، وأُصيب آخرين بينهم حالات خطيرة، في حادث مروري وقع جنوبي طبرق.

وأوضح المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، أن فريق المركز بمختلف التخصصات كان متواجداً بجميع غرف العنايات وأقسام المركز من خلال تطبيق آلية الاستنفار العام للأطقم الطبية وبالتعاون بين جميع الكوادر الطبية من أطباء أقسام الجراحة العامة وجراحه العظام والمخ والأعصاب بكامل عددهم، وأطباء التخدير والعناية والأطقم الطبية المساعدة والأطقم الفنية وأطقم مكافحة العدوى، وتحت إشراف وتنسيق إدارة الشؤون الطبية تم العمل الجماعي على أكمل وجه من تقديم المساعدة للمرضى وتقييم الإصابات وعمل الفحوصات والأشعات اللازمة، والمعالجات الأولية، ووضع كل مريض حسب حالته وما يتطلب لها سواء كانت حالة عنايه فائقة أو قسم، وتم السيطرة على الموقف وتدارك هذه الحادثة بتكاتف جميع سواعد الأطقم الطبية.