كوبيش: سنقف بجانب الشعب الليبي حتى يستعيد بلاده

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، إن الشعب الليبي أمامه فرصة حقيقية لأن يحقق أخيرًا أهدافه في بناء دولة موحدة وذات سيادة حقيقية، من دون تدخل أجنبي وأسلحة خارجة عن سيطرة السلطات الشرعية. وأضاف كوبيش، في بيان له منشور عبر الصفحة الرسيمة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الدولة الليبية ستبنى على أساس الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والفرص لجميع مواطنيها ومكوناتها، نساء ً ورجالًا، مشدداً على التزام الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار والأمن والازدهار، إضافة لاستعادة الشرعية الديمقراطية ووحدة مؤسساته واسترجاع سيادة بلاده .

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