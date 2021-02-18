باشاآغا: لن أترك ليبيا للبغاة يسيطرون عليها ولا للمفسدين

ليبيا – زعم عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الأربعاء، أن عدو ليبيا الأول هو ما وصفه بـ”الدكتاتورية” التي قال بأنها قد هزمت على أسوار طرابلس، وعدوها الثاني هو الفساد.

باشاآغا وخلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بما وصفه بـ”الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير” بمدينة مصراتة وفقًا لشبكة الرائد الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، قال: “ضعاف النفوس استغلوا سقوط الدولة إبان الثورة وانشغالنا بجراحنا وجاءوا من خارج البلاد؛ ليفسدوا علينا بلادنا، لكننا لن نترك بلادنا لهم”.

وأكد على أنه لن يترك ليبيا لمن وصفهم بـ”البغاة والمفسدين” يسيطرون عليها دون أن يحدد من هؤلاء الذين يلمح لهم، مشيرًا الى أنه يمد يديه لكل الوطنيين الراغبين في بناء دولة القانون والمؤسسات،

كما شدد على أن ليبيا لا تقتصر على اسم شخص معين، ولا بد من مبدأ الشفافية في إدارة الدولة.