«المنفي» يناقش التعاون المشترك مع سفير تونس في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، اليوم الخميس بمدينة طرابلس، أسعد العجيلي سفير الجمهورية التونسية في ليبيا.

وهنأ السفير التونسي خلال اللقاء، الرئيس ونائبيه على انتخاب قائمتهم متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم المقبلة لتوحيد مؤسسات الدولة من أجل الخروج بها إلى الانتخابات المستحقة في 24 ديسمبر المقبل.

وناقش اللقاء سُبل التعاون بين ليبيا وجمهورية تونس والتأكيد على الترابط بين الدولتين الشقيقتين وعلى الدور الإيجابي لتونس في دعم المسار السياسي في ليبيا.

وأكد «المنفي» على التواصل المستمر بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مشيدا بالدور التونسي في حل الأزمة الليبية.