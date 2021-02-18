«مكافحة الأمراض»: 392 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 833 شخصا ووفاة 5 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاربعاء 17 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (332).

واستلم المركز عدد (1881) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (520) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (925) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (49) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (141) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (57) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (60) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (64) عينة، مختبر فرعه المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (6) عينات، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (56) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي “عدد (1489) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (392) عينة موجبة لفيروس كورونا ( 353 جديدة + 39 مخالطة )”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 210 حالة جديدة

عدد 16 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 8 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

3.القلعة

عدد 7 حالة جديدة

4.وازن

عدد 2 حالة جديدة

5.الزاوية المركز

عدد 9 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

6.يفرن

عدد 2 حالة جديدة

7.زليتن

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

8.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة جديدة

9.قصر بن غشير

عدد 1 حالة جديدة

10.غريان

عدد 2 حالة جديدة

11.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

12.الزاوية الغرب

عدد 10 حالة جديدة

13.العجيلات

عدد 4 حالة جديدة

14.الماية

عدد 5 حالة جديدة

15.السواني بن ادم

عدد 2 حالة جديدة

16.بني وليد

عدد 12 حالة جديدة

17.سبها

عدد 15 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

18.الشاطئ

عدد 12 حالة جديدة

19.تراغن

عدد 4 حالة جديدة

البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

21.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

22.الرياينة

عدد 5 حالة جديدة

23.الزهراء

عدد 3 حالة جديدة

24.جنزور

عدد 3 حالة جديدة

25.غدامس

عدد 7 حالة جديدة

26.الخمس

عدد 1 حالة جديدة

27.تازربو

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

28.درنة

عدد 3 حالة جديدة

29.ترهونة

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

30.زلطن

عدد 5 حالة جديدة

31.العزيزية

عدد 2 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 833 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 760 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في وازن

3.عدد 1 حالة في درنة

4.عدد 39 حالة في سبها

5.عدد 8 حالات في الزاوية الغرب

6.عدد 15 حالة في الزاوية المركز

7.عدد 2 حالة في الكفرة

8.عدد 3 حالات في مصراته

تفاصيــــــل الــــ ( 5 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في بني وليد

2.عدد 1 حالة في درج

3.عدد 1 حالة في الزاوية المركز

4.عكورونتدد 2 حالة في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 128740

2.الحالات النشطة : 13115

3.المتعافين : 113564

4.الوفيات : 2061