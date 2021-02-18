كرموس: أحد الأسباب الرئيسية لعدم استقرار ليبيا هي الأموال الموجودة بالخارج

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم استقرار ليبيا هي الأموال الليبية الموجودة في الخارج، والتي تتناهشها كثير من الدول وتسعى للتصرف فيها بأي شكل، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الفوضى والانقسام الذي تستغله بعض الشخصيات لتحقيق مصالحها.

كرموس أوضح في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن بعض الدول التي لديها مبالغ كبيرة تُشغل هذه الأموال، لذا ليس من مصلحتها استقرار ليبيا ومطالبتها باستلام هذه الأموال، وبعض الدول تلاعبت بالأموال المعلومة، أما الأموال المجهولة التي لم تسعَ أي حكومة للبحث عنها، فهي تفوق ما هو معلوم والحسابات سرية.

وتابع: “أعتقد أن هذا الملف خاصة الأموال غير المعروفة يحتاج إلى حكومة وطنية قوية تسعى وراء هذه الأموال، وتستخدم الطرق المتاحة لها في استرداد ما أمكن وتشغيل الباقي لصالح الدولة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية