المنفي يشيد بـ«الدور الإيجابي» لتونس في دعم المسار السياسي

أشاد رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، الدور الإيجابي لتونس في دعم المسار السياسي في ليبيا، متطلعًا إلى تعزيز «العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين».

جاء ذلك خلال استقبال المنفي في العاصمة طرابلس، سفير تونس لدى ليبيا أسد العجيلي، الذي هنأه ونائبيه بـ«انتخاب قائمتهم» في ملتقى الحوار السياسي، وتمنى لهم «النجاح في مهمتهم المقبلة لتوحيد مؤسسات الدولة من أجل الخروج بها إلى الإنتخابات المستحقه في 24 ديسمبر المقبل»، وفق بيان صادر عن مكتب المنفي الإعلامي.

واختار ملتقى الحوار السياسي في الخامس من فبراير الجاري المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

– قيس سعيد خلال لقائه كوبيش: تونس مستعدة لمساعدة ليبيا في إنجاح المرحلة الجديدة

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول «سُبل التعاون بين ليبيا وتونس والتأكيد على الترابط بين الدولتين الشقيقتين، وعلى الدور الإيجابي لتونس في دعم المسار السياسي في ليبيا».

وأكد المنفي «التواصل المستمر بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين» مشيدًا بـ«الدور التونسي في حل الأزمة الليبية».

وسبق أن رحّبت تونس بنتائج تصويت ملتقى الحوار السياسي الليبي لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة، واعتبرتها «خطوة إيجابية وحدثًا تاريخيًّا يؤشّر لإنهاء الانقسام وتعافي ليبيا وخروجها من الأزمة التي عاشتها لعقد من الزمن وشروعها في بناء مرحلة جديدة من تاريخها».

ومنتصف الشهر الجاري، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، «استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح المرحلة الراهنة والمقبلة في ليبيا».

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