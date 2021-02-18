دبلوماسي بريطاني: مستعدون لمساعدة ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2021

أعرب القائم بالأعمال بسفارة بريطانيا اليوم الخميس خلال لقائه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الموازي عامر عمران نصر وعدد من النواب عن استعداد بريطانيا تقديم العون لمجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، للوصول إلى إقامة الإنتخابات في موعدها المحدد.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بالعاصمة طرابلس، استعراض المستجدات الأخيرة ونتائج الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمدينة جنيف، وما ترتب عليه من اختيار مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، والمسار الدستوري والانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وحضر اللقاء النواب علي بوزعكوك وسعد الجازوي، وسليمان سويكر، وجلال الشويهدي، وفريحة الحضيري، وأسمهان بلعون.