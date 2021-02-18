العمامي: سنخسر أبناءنا إذا لم نتفق على خروج المرتزقة

قال الباحث في الشؤون السياسية الليبية محمد العمامي، اليوم الخميس، إن أكبر مشكلة يعاني منها المواطنون في ليبيا حاليا هي عدم سماع أي تصريحات تتعلق بخروج المرتزقة و الميليشيات المسلحة من البلاد.

وأضاف العمامي في تصريحات صحفية، أنه إذا لم يتم التوافق على خروج المرتزقة ستكون الخسائر من أبناء المواطنين وهو ما يثير القلق، مشيرا إلى أن تواجد قوات المرتزقة في البلاد بمقدوره قلب الموازين وإثارة القلق لخلق فتنة ويعود الصراع من جديد.

وأشار العمامي إلى أنه إذا لم يمنح مجلس النواب الثقة للحكومة سيكون بقاؤه عبث ولا أهمية له، مؤكدا أن كل ما يريده الليبيون الآن هو حكومة موحدة وجيش موحد، و خروج المرتزقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24