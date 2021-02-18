الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 5 حالات وفاة و 833 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 حالات وفاة و 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 833 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (1881) عينة موزعة على المختبرات وتبين بعد الفحص سلبية (1489) عينة وإيجابية (392) عينة منهم ( 353 ) حالة جديدة و ( 39 ) حالة مخالطة.

وأشار المركز الي أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغ 2061 والإصابات 128740 حتى الآن

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