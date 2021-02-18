“الخارجية الروسية”: مباحثات بين موسكو وروما حول التطورات الليبية

بحث ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، التطورات الليبية، مع سفير الجمهورية الإيطالية في موسكو باسكوال تيراشيانو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن بوغدانوف استقبل أمس الأربعاء السفير الإيطالي لدى موسكو، وشهد اللقاء الحديث حول عدد من المواضيع الدولية.

وأضاف البيان: تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في ليبيا، بما في ذلك في ضوء نتائج عمل منتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعرب الجانب الروسي عن أمله في أن يساعد انتخاب كبار المسؤولين في القيادة الانتقالية في ليبيا على تجاوز الأزمة التي طال أمدها في هذا البلد بسرعة.