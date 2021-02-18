السيسي يجدّد حرص مصر الدائم على دعم الشعب الليبي

غرد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وذلك عقب استقباله رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة.

وقال السيسي في تدوينته: “شرفت اليوم باستقبال أخي عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وقد تشاورنا سويًا حول أهم القضايا المشتركة بين مصر وليبيا وحرص مصر الدائم على دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته”.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس استعداد مصر الكامل لوضع خبراتها وتجربتها في خدمة الليبيين، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.

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من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان على فيس بوك إن “السيسي جدد التهنئة للقيادة الليبية الجديدة لحصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي ممثلي الشعب الليبي، بما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد علي نحو يرفع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات”.

ووفق المتحدث، شدد السيسي على حرص مصر على الاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته.

وأضاف السيسي أن “المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءاً باستعادة الأمن، ومروراً بتثبيت أركان الدولة، وصولاً إلى المشاريع الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي”.

وطبقا للمتحدث، أعرب رئيس الوزراء الليبي عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية في الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء الانقسام، فضلاً عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

كما أكد الدبيبة أن ليبيا حكومةً وشعباً تتطلع إلى شراكة شاملة مع مصر لاستنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية الملهمة، خاصةً لاستعادة الأمن والاستقرار، وانطلاق التنمية والإصلاح.