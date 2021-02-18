فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس البعثة الأممية يان كوبيش في القبة

القبة 18 فبراير 2021 (وال)-استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة السيد يان كوبيش، بمقر إقامته في بلدية القبة.

هذا وأثنى المبعوث الخاص على دور رئيس مجلس النواب الهام في استئناف العملية السياسية والاسهام في انجاح ملتقى الحوار السياسي.

وأكد المبعوث الخاص كوبيش الدعم الكامل من فخامة رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة لمجلس النواب من أجل منح الثقة للحكومة الجديدة، وأهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021. (وال- القبة) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال