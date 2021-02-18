دبيبة: سعيد بلقاء السيسي ونتطلع إلى علاقة استراتيجية مع مصر

عبر رئيس الحكومة المختار من قبل الحوار السياسي الليبي عبدالحميد دبيبة، اليوم الخميس، عن تطلع إلى علاقة «استراتيجية مع مصر والاستفادة من الخبرات التي تتمع بها».

وتعليقًا على لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة كتب دبيبة على حسابه بموقع «تويتر»: «سعدت اليوم باللقاء بالغ الأهمية مع سعادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أبدى دعمه لحكومة الوحدة الوطنية وأكد على أهمية وحدة التراب الليبي ووقف جميع أشكال الحرب بين الليبيين».

وفي وقت سابق اليوم، نقل الناطق باسم الرئاسة المصرية عن دبيبة قوله إن ليبيا تتطلع إلى «إقامة شراكة شاملة مع مصر؛ بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية، خصوصا فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح».

وأشار الناطق في بيان، إلى أن دبيبه أعرب عن «تقدير الجهود المصرية في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين، وإنهاء حالة الانقسام، فضلا عن دعم مصر المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا