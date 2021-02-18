«مكافحة الأمراض»: لا يوجد انخفاض في حالات كورونا وإنما هناك نقص في مواد التحليل

نوه المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، بأن ما يتم ملاحظته هذه الأيام في البيان اليومي لجائجة كورونا من تدني لأعداد العينات التي يتم تحليلها وكذلك ما يتبعها من انخفاض في أعداد الحالات الموجبة أنما يرجع للنقص الشديد الذي حصل حاليا في عدم توفر المشغلات المعملية لفيروس كورونا.

وأوضح المركز، في إيجازصحفي، أن تحاليل معظم العينات اقتصرت على الحالات العاجلة للعلاج بالداخل والخارج”.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء 17 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (332).

واستلم المركز عدد (1881) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (520) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (925) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (49) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (141) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (57) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (60) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (64) عينة، مختبر فرعه المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (6) عينات، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (56) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي “عدد (1489) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (392) عينة موجبة لفيروس كورونا ( 353 جديدة + 39 مخالطة )”.