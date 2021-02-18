المنفي يبحث مع كوبيش الدعم الأممي لضمان نجاح انتخابات 24 ديسمبر

ناقش وفد أممي برئاسة المبعوث الأممي، يان كوبيش، مع المجلس الرئاسي الجديد الدعم الفني الذي ستقدمه الأمم المتحدة لضمان نجاح الانتخابات في ديسمبر القادم.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد لمنفي، خلال المناقشات التزام المجلس بمواصلة المسار العسكري عن طريق متابعة أعمال لجنة 5+5، وتوحيد كافة المؤسسات خاصة السيادية، والسعي إلى مصالحة وطنية، ودعم المسار 13 بين مجلسي النواب والدولة.

من جانبه تعهد الوفد الأممي بتقديم الدعم اللازم لضمان انعقاد جلسة مجلس النواب واعتماد المجلس الرئاسي والحكومة ومباشرة أعمالهم.

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