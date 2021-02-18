صنع الله: حركة الكشافة تقوم بدور كبير لتوحيد ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2021

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على الدور الكبير الذي تقوم به الحركة الكشفية خدمة لابناء ليبيا ودورها في توحيد تراب الوطن.

ولفت صنع الله خلال مشاركته في اجتماع هيئة القيادة العامة للحركة العامة للكشافة والمرشدات بالعاصمة طرابلس إلى الجانب التربوي والتنموي والأعمال التطوعية للكشافة خدمة للمجتمع من تقديم العون والمساعدات للأهالي والنازحين خلال الازمات السابقة.

وأشار رئيس المؤتمر العام للكشافة والمرشدات عبد الرازق عوض بدعم المؤسسة لحركة الكشافة حيث قامت بحفر المياه بمركز تدريب الكشافة والمرشدات بغابة جودائم

وحضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر مالك ومدير إدارة الشباب بالهيئة العامة للشباب والرياضة، صالح الغرياني ورئيس المؤتمر العام للكشافة والمرشدات عبد الرازق عوض ونخبة من قيادات الكشافة والمرشدات من أعضاء المكتب التنفيذي والمفوضون العامون بجميع انحاء ليبيا