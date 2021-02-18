الدبيبه: نتطلع لعلاقة استراتيجية مع مصر والاستفادة من خبراتها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2021

أعرب رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبه عن تطلعه لعلاقة استراتيجية مع مصر والاستفادة من خبراتها.

وقال الدبيبه في تغريدة له بموقع “تويتر” “سعدت اليوم بلقاء بالغ الأهمية مع …الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي أبدى دعمه لحكومة الوحدة الوطنية وأكد على أهمية وحدة التراب الليبي ووقف جميع أشكال الحرب بين الليبيين” مضيفا “نتطلع إلى علاقة استراتيجية بين البلدين الشقيقين والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها”.

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من جانبه غرد السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، “شرفت اليوم باستقبال أخي عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وقد تشاورنا سويًا حول أهم القضايا المشتركة بين مصر وليبيا وحرص مصر الدائم على دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته“.

وأكد السيسي استعداد مصر الكامل لوضع خبراتها وتجربتها في خدمة الليبيين، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.