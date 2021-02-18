مكافحة الأمراض يحذر: إصابات كورونا لم تنخفض ولكن لا نجد مشغلات لاكتشاف الحالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، أن الانخفاض الملحوظ في أعداد العينات التي يتم إجراء فحصها للكشف عن فيروس كورونا يرجع إلى النقص الشديد في توفير المشغلات المعملية لفيروس كورونا.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن عدم إجراء فحوصات كثيرة أدى إلى الانخفاض في أعداد الإصابات.

وأشار المركز إلى أن فحوصات كورونا اقتصرت على عينات الحالات الحرجة والتي تستدعى العلاج بالداخل أو الخارج

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