تومرز: نتابع ملف «الاعتقال التعسفي» مع السلطة الجديدة في ليبيا

قال سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز، إن مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المعنية بليبيا ناقشت ملف الاعتقال التعسفي.

وبين تومرز، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأربعاء أن تلك المناقشات دارت الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن المجموعة أبدت التزامها بمتابعة الأمر مع القيادة الجديدة في الفترة المقبلة،

وشارك تومرز تغريدة لوزير خارجية هولندا ستيف بلوك، أعلن فيها دعم بلاده الإعلان الذي أطلقته كندا منتصف شهر فبراير الجاري، بخصوص وقوفها ضد حالات الاعتقال خارج القانون حول العالم.

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