ليبيا
ميناء البريقة يستقبل أول باخرة نقل لشحن سماد اليوريا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
18 February, 2021
أعلن المكتب الإعلامي للشركة الليبية النرويجية للأسمدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، صباح اليوم الخميس 18/2/2021 عن دخول أول باخرة يوريا والتى تحمل اسم “MARE 1″، لترسو بمنطقة الشحن لميناء البريقة النفطي.
وذلك لشحن كمية من سماد اليوريا حجمها “5000 MT”، كما تعتبر هذه الشحنة الأولى من نوعها، بعد استحواذ المؤسسة الوطنية للنفط على حصة شركة يارا النرويجية في الشركة الليبية النرويجية للأسمدة.
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