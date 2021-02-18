نواب الدائرة التاسعة يبحثون مع ادبيبة معاناة أهالي تاورغاء

ناقش نواب الدائرة التاسعة مع رئيس الوزراء، عبد الحميد ادبيبة، خطة عمل الحكومة، وأولوياتها للمرحلة القادمة، وآليات تولي المناصب.

وقال عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، إن ادبيبة أكد خلال اللقاء على ضرورة التنسيق والتفاهم بين النواب في دوائرهم الانتخابية لاختيار كوادر المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى معاناة أهالي تاورغاء، وحل مشكلاتهم من خلال جبر الضرر، والتعويض عن المساكن المدمرة، وبناء مساكن جاهزة، وتأهيل البنية التحتية للمدينة.

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