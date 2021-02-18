مندوب ليبيا بالمكتب الأممي بجنيف يبحث مع نظيره العراقي هذه الموضوعات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2021

التقى المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تميم بعيو، صباح اليوم الخميس نظيره العراقي عبدالكريم هاشم مصطفى.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن اللقاء الذي جرى بمقر البعثة يأتي في إطار تعزيز روابط العلاقات الثنائية ووضع أسس التنسيق والتشاور الثنائي بين الخبراء في البعثتين الليبية والعراقية في كافة الملفات والتخصصات والأنشطة الدبلوماسية، خاصة في ظل رئاسة دولة ليبيا الحالية للمجموعة العربية بمكتب الأمم المتحدة.

واتفق السفيران على التنسيق والتشاور المستمر بغية توحيد الموقف العربي في المسائل المختلفة ذات الاهتمام المشترك داخل الصرح الدبلوماسي متعدد الأطراف في جنيف.