أوحيدة : جلسة صبراتة مثلت الأغلبية المطلقة بحضور 97 نائباً

أعلن عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة، اليوم الخميس، عن حضور 97 نائبًا في جلسة المجلس المنعقدة بصبراتة، مشيرا إلى أنها مثلت الأغلبية المطلقة برئاسة الأكبر والأصغر سنًا.

وأوضح أوحيدة في تصريحات صحفية أن أعضاء المجلس ناقشوا خلال الجلسة اقتراحين بخصوص الحكومة الجديدة وهما إما انتخاب رئاسة جديدة ومن ثم استدعاء رئيس الحكومة لعرض برنامجه وحكومته أو الانتظار للأسبوع المقبل والتفاعل مع قرار مجلس النواب المنعقد في طبرق لعقد جلسة في مدينة سرت.

ولفت أوحيدة إلى أن ذلك بشرط أن تكون الجلسة الأسبوع المقبل، بعد الحصول على رد من اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” والجهات المختصة بشأن جاهزية سرت لوجستيًا وأمنيًا لاستقبال جميع النواب، لعقد جلسة رسمية وفق جدول الأعمال الذي نصت عليه قرارات جلسة صبراتة.

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