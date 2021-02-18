بريطانيا: مستعدون لتقديم العون للحكومة الجديدة في إجراء الانتخابات

أعلن مجلس النواب الموازي، اليوم الخميس، أن القائم بأعمال سفارة بريطانيا في ليبيا عقد اجتماع مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الموازي عامر نصر لمناقشة سبل الوصول لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وأوضح المجلس في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن القائم بأعمال السفارة أعرب عن استعداد بريطانيا لتقديم العون للحكومة الجديدة للوصول إلى إقامة الإنتخابات في موعدها المحدد.

وأشار المجلس إلى أنه تم استعراض المستجدات الأخيرة ونتائج الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمدينة جنيف، وما ترتب عليه من اختيار مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، بالإضافة إلى مناقشة المسار الدستوري والانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

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