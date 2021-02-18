المنفي يشيد بدور تونس في حل الأزمة الليبية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، بمدينة طرابلس، سفير تونس في ليبيا أسعد العجيلي.

وفي بداية اللقاء هنأ السفير التونسي، رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه على انتخاب قائمتهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم المقبلة لتوحيد مؤسسات الدولة من أجل الخروج بها إلى الانتخابات المستحقة في 24 ديسمبر المقبل.

وناقش اللقاء سُبل التعاون بين ليبيا وجمهورية تونس والتأكيد على الترابط بين الدولتين الشقيقتين وعلى الدور الإيجابي لتونس في دعم المسار السياسي في ليبيا.

وأكد المنفي على التواصل المستمر بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بالدور التونسي في حل الأزمة الليبية.

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