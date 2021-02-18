«صنع الله»: الحركة الكشفية لها دور مهم في توحيد تراب الوطن

قال وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، شارك افتتاح اجتماع هيئة القيادة العامة للحركة العامة للكشافة والمرشدات اليوم الخميس، بطرابلس بدعوة من الدكتور فرج بن سليم القائد العام لكشاف ومرشدات ليبيا.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن صنع الله، القى كلمة بالجلسة الافتتاحية، أفاد بالدور الكبير الذي تقوم به الحركة الكشفية خدمة لأبناء ليبيا ودورها في توحيد تراب الوطن وإلى الجانب التربوي والتنموي والأعمال التطوعية في خدمة للمجتمع من تقديم العون والمساعدات للأهالي والنازحين خلال الأزمات السابقة، على حد تعبيره.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن فرج بن سليم، قدم درع الكشاف لصنع الله، وذلك تيمنا وشكرا للمؤسسة الوطنية للنفط على دعم شباب الحركة الكشفية في العديد من المناسبات وآخرها حفر بئر المياه بمركز تدريب الكشافة والمرشدات بغابة جوددائم، على حد زعمه .

كما حضر الاجتماع خيضر مالك رئيس الهيئة العامة للسياحة و صالح الغرياني مدير إدارة الشباب بالهيئة العامة للشباب والرياضة، وعبد الرازق عوض رئيس المؤتمر العام للكشافة والمرشدات، بالإضافة إلى نخبة من قيادات الكشافة والمرشدات من أعضاء المكتب التنفيذي والمفوضون العامون بجميع انحاء ليبيا، على حد وصف البيان.