ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

18 February, 2021

أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي أحمد المسماري ،اليوم الخميس ،عن تسيير دوريات من مدينة اوباري مرورا بمشروع مكنوسة ،الواقع ببلدية وادي عتبة.

و قال المسماري ،إنه تم تمشيط الوديان بالكامل الى قرب منطقة غدوة وعثرنا على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم داعش الارهابي.

وقد شاركت في هذه العملية ،الغرفة الامنية اوباري التابعة لمجموعة عمليات الجنوب ، السرية السادسة بالكتيبة 116 ،مكتب مباحث الجنائية أوباري ،مكتب المختبرات الجنائية فرع الجنوب حيث قام باخد عينات من رفات للتحليل DNA

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