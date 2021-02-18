الأزروني: “الصليب الأحمر” في ليبيا تقدم المساعدات للنازحين وتقيم احتياجاتهم

قال الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، قصي الأزروني، إن اللجنة الدولية لديها 4 مكاتب في ليبيا، لافتا إلى أنه يوجد مكتب في طرابلس عن المنطقة الغربية وفي سبها عن المنطقة الجنوبية وفي بنغازي عن المنطقة الشرقية وفي مصراتة عن المنطقة الوسطى.

وأضاف الأزروني في تصريحات صحفية، أن اللجنة تقدم المساعدات للنازحين وتقيم احتياجاتهم وأسباب استمرار نزوحهم، مبينا أن فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع البلديات والهلال الأحمر الليبي تمكنت من الوصول إلى عدد كبير من النازحين في الأماكن التي نزحوا إليها.

وأوضح الأزروني أن اللجنة استحدثت طريقة لتقديم المساعدة للنازحين عن طريق منحهم بطاقات السحب النقدي بالإضافة إلى تقديمها المساعدات العينية.

وتابع الأزروني أن فرق اللجنة تعمل من خلال المقابلات الشخصية والشهادات الشفوية والزيارات الميدانية للنازحين من أجل معرفة الأمور التي يأخذها النازحون بعين الاعتبار وتقييمها عند اتخاذ قرار العودة من عدمه.

ولفت الأزروني إلى أن فرق اللجنة لاحظت عودة كثير من النازحين إلى منطقة عين زارة، مبينا أن هؤلاء النازحين بحاجة لتقديم المساعدات العاجلة لتضرر منازلهم وتدمير البنية التحتية بالإضافة إلى تعرضهم لتهديدات تتعلق بمخلفات الحرب غير المنفجرة الموجودة في بعض المناطق.

وأشار الأزروني إلى أن توعية النازحين والعائدين بمخاطر مخلفات الحرب غير المنفجرة والطرق الأمثل لتبليغ الجهات المختصة عنها هو جزء من عمل اللجنة الدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24