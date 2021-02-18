ليبيا ومصر تتفقان على التشاور لتوحيد المواقف

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2021

التقى المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تميم بعيو، اليوم الخميس مع نظيره المصري أحمد إيهاب جمال الدين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي جرى بمقر البعثة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البعثتين وسبل التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنسيق السياسات داخل المحفل الدبلوماسي متعدد الأطراف في ظل رئاسة ليبيا الحالية للمجموعة العربية بمكتب هيئة الأمم المتحدة في جنيف.

واتفق الجانبان على ضرورة استمرار التشاور بما يضمن توحيد المواقف العربية وتحقيق المصالح المشتركة داخل المنظمة، كما اتفقا على التنسيق المستمر للدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها بما يخدم المصالح العليا للبلدين.

ويأتي اللقاء في إطار ترحيب بعيو، المندوب الدائم لدولة ليبيا، بنظيره المصري الذي تسلم مهامه في الرابع من شهر فبراير الجاري.