تسليم 10 آلاف شتلة لحملة التشجير بمدينة درنة

ضمن حملة التشجير التي تشرف عليها القوات المسلحة ، استملت المدينة 10 آلاف شتلة لزراعتها في المؤسسات التعليمية والمعاهد والمساجد والحدائق وغيرها، بغية إصحاح البيئة.

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