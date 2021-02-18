تسليم 10 آلاف شتلة لحملة التشجير بمدينة درنة

ضمن حملة التشجير التي تشرف عليها القوات المسلحة ، استملت المدينة 10 آلاف شتلة لزراعتها في المؤسسات التعليمية والمعاهد والمساجد والحدائق وغيرها، بغية إصحاح البيئة.
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قناة ليبيا
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