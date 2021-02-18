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تسليم 10 آلاف شتلة لحملة التشجير بمدينة درنة

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ضمن حملة التشجير التي تشرف عليها القوات المسلحة ، استملت المدينة 10 آلاف شتلة لزراعتها في المؤسسات التعليمية والمعاهد والمساجد والحدائق وغيرها، بغية إصحاح البيئة.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

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