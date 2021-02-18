«المسماري»: عثرنا على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم داعش قرب «غدوة» بالجنوب

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القوات المسلحة العربية الليبية سيرت دوريات من مدينة أوباري مرورا بمشروع مكنوسة الواقع ببلدية وادي عتبة.

وأكد اللواء المسماري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الدوريات الأمنية مشطت الوديان بالكامل إلى قرب منطقة غدوة، وعثروا على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم الدولة “داعش”.

ولفت إلى أن الغرفة الأمنية أوباري التابعة لمجموعة عمليات الجنوب، والسرية السادسة بالكتيبة 116، ومكتب مباحث الجنائية أوباري شاركا في الدوريات الأمنية.

وشدد على أن مكتب المختبرات الجنائية فرع الجنوب، قام بسحب عينات من رفات للتحليل DNA، لتحليها والتعرف على هوية القتلى.